В МВД прокомментировали надругательство над могилами поляков
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко выразил убеждение, что акт вандализма против памятников полякам во Львовской области - это дело рук Москвы. Об этом Геращенко сообщил у себя в Facebook.
"Украинские националисты точно не имеют никакого отношения к этим фактам осквернения польских могил", - сообщил Геращенко.
По его словам, это сделали нанятые за небольшие деньги граждане Украины, по плану разработанному в Москве.
"Цель плана проста - внести раздрай в украинско-польские отношения, находящиеся сегодня не в лучшем состоянии, по принципу - чем хуже украинцам и полякам, чем больше они будут ненавидеть друг друга, тем лучше для путинской России", - подчеркнул Геращенко.
11 марта в селе Подкамень Львовской области неизвестные надругались над памятными знаками и мемориальными табличками погибших поляков. Накануне был совершен аналогичный акт вандализма против памятника польским профессорам, расстрелянных нацистами в 1941 году, на Вулецких холмах.
Нацполиция Львовской области начала расследование. Действия вандалов квалифицированы как хулиганство.
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