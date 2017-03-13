НАПК о проверке деклараций СБУ: Нужен доступ к гостайне

Как сообщил замглавы НАПК Руслан Радецкий, для проверки э-деклараций руководства СБУ необходимы отдельный порядок и доступ к государственной тайне

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции располагает электронными декларациями всех руководителей Службы безопасности, однако сможет начать их проверку только после утверждения отдельного порядка и получения доступа к государственной тайне. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил замглавы НАПК Руслан Радецкий, сообщает Укринформ.



"Много разговоров, что СБУ якобы скрыла ту или иную информацию. Поверьте мне, никто ничего не скрыл. Но в стране сегодня фактически идет война, поэтому согласно закону о предотвращении коррупции должен быть разработан отдельный порядок проверки лиц такого состава", - сказал он.



Радецкий добавил, что, кроме порядка проверки, также должны быть доступ к гостайне и специально оборудованное помещение.



Чиновник отметил, что сегодня НАПК "проводит эту работу". В частности, он сообщил, что порядок проверки разработан и находится на завершающем этапе согласования.

Читайте также: Кто из чиновников не обязан подавать декларации: разъяснение НАПК



"Сотрудники СБУ подали декларации, в реестре все это есть. Как только наше уполномоченное лицо получит доступ к государственной тайне, оно пойдет и будет проверять все эти декларации", - подчеркнул замглавы НАПК.



В ответ на вопрос журналистов Радецкий уточнил, что из членов Нацагентства сегодня доступ к гостайне имеет только руководитель ведомства Наталья Корчак.



10 марта 2017 года сообщалось, что НАПК начинает полную проверку деклараций 11 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по обращениям обличителей и правоохранительных органов.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.