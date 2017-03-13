В САП уверены, что после возможного залога Насиров не скроется
Если отстраненный от дел подследственный глава ГФС Роман Насиров найдет 100 млн грн для внесения залога, выехать за границу он все равно не сможет. Уверенность в этом в эфире канала Громадське ТВ выразил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.
По его словам, одновременно с внесением залога глава ГФС должен будет сдать следователям все документы, которые дают право выезда за границу. Также Насиров не имеет права общаться с другими фигурантами дела и обязан будет явиться по первому же требованию сотрудников следствия.
"Считаю, что даже в случае внесения залога сторона обвинения сможет обеспечить выполнение процессуальных обязанностей господина Насирова", - пояснил Симкив.
Представитель САП также отметил, что сейчас "неуместно" объяснять Насирову процесс сделки со следствием, так как глава ГФС отвергает все обвинения в свой адрес.
Относительно того, что суд оставил без внимания призыв САП об увеличении залога в 20 раз, Симкив заявил: "Этот вопрос обжалованию не подлежит, это не предусмотрено действующим уголовно-процессуальным кодексом. Поэтому мы принимаем это решение, а детективов уведомим, что в случае внесения залога там предусмотрены другие обязанности, которые возложат на господина Насирова".
Читайте также: Насиров заявил о невиновности, обвинив НАБУ в "популизме"
7 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева отправил Насирова под арест. Глава САП Назар Холодницкий рассчитывает, что обвинительный акт в отношении Насирова направят в суд через два месяца.
13 марта Апелляционный суд Киева оставил в силе решение об аресте Насирова с залогом в 100 млн грн. Решение обжалованию не подлежит. Прокуроры САП требовали увеличить сумму до 2 млрд грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:24
-
17:13
-
16:22
-
16:16
-
16:15
Новости партнеров
- 45898
- 43132
- 24330
- 21481
- 17579