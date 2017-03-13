В САП уверены, что после возможного залога Насиров не скроется

По словам Романа Симкива, пока глава ГФС отвергает все обвинения в свой адрес, "неуместно" объяснять ему, как можно осуществить сделку со следствием

Если отстраненный от дел подследственный глава ГФС Роман Насиров найдет 100 млн грн для внесения залога, выехать за границу он все равно не сможет. Уверенность в этом в эфире канала Громадське ТВ выразил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.

По его словам, одновременно с внесением залога глава ГФС должен будет сдать следователям все документы, которые дают право выезда за границу. Также Насиров не имеет права общаться с другими фигурантами дела и обязан будет явиться по первому же требованию сотрудников следствия.

"Считаю, что даже в случае внесения залога сторона обвинения сможет обеспечить выполнение процессуальных обязанностей господина Насирова", - пояснил Симкив.

Представитель САП также отметил, что сейчас "неуместно" объяснять Насирову процесс сделки со следствием, так как глава ГФС отвергает все обвинения в свой адрес.

Относительно того, что суд оставил без внимания призыв САП об увеличении залога в 20 раз, Симкив заявил: "Этот вопрос обжалованию не подлежит, это не предусмотрено действующим уголовно-процессуальным кодексом. Поэтому мы принимаем это решение, а детективов уведомим, что в случае внесения залога там предусмотрены другие обязанности, которые возложат на господина Насирова".