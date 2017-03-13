Дело Шеремета: глава Нацполиции прокомментировал одну из версий

Глава Нацполиции Сергей Князев в интервью СМИ отметил, что правоохранители не исключают причастности к убийству Шеремета бойцов Нацгвардии

Полиция не исключает причастности к убийству журналиста Павла Шеремета бойцов Национальной гвардии. Об этом, комментируя такую версию, заявил в интервью Deutsche Welle глава Нацполиции Сергей Князев.

Журналист отметил, что согласно судебным материалам, полицейские просили доступ к телефонным звонкам, совершенным с места расположения базы полка Азов.

Отвечая на вопрос , следует ли из этого, что полиция рассматривает версию о причастности к убийству бойцов Нацгварии, Князев сказал: "В том числе".

Ранее бывший временный исполнитель главы Нацполиции Вадим Троян в интервью СМИ заявлял, что Шеремет был другом полка Азов. "Он предлагал свою помощь в работе над будущим политическими проектом экс-командиру Азова Андрею Билецкому" - сказал Троян.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

В начале февраля в ответе на запрос издания Украинская правда Национальная полиция заявляла, что отрабатывает пять версий относительно мотивов убийства Шеремета.

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