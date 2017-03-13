Минздрав проверит установленные в Феофании диагнозы Насирову

Ранее НАБУ просило Минздрав провести клинико-экспертную оценку установленных для Насирова диагнозов и результатов оказанной ему медпомощи

Сотрудники Министерства здравоохранения проводят клинико-экспертную оценку установленных в клинике Феофания диагнозов отстраненному главе ГФС Роману Насирову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сегодня в больнице прошло выездное заседание клинико-экспертной комиссии Минздрава по просьбе НАБУ.

Ранее Бюро просило Минздрав провести клинико-экспертную оценку установленных для Насирова диагнозов и результатов оказанной ему медпомощи.

Комиссия намерена продолжить работу в Национальном научном центре Институт кардиологии имени академика Стражеско.

2 марта Насиров срочно слег в госбольницу Феофания. В тот же день детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили ему о подозрении. В начале досудебного следствия адвокаты Насирова неоднократно заявляли, что в их подзащитного якобы случился инфаркт. Эта информация до сих пор является неподтвержденной.

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