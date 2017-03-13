Колиушко: Инициатива о множественном гражданстве - правильная

По мнению эксперта, инициатива Порошенко о гражданстве заставит чиновников осознавать, что получая другое гражданство, они теряют украинское

Законодательная инициатива президента Украины Петра Порошенко о лишении украинского гражданства тех, кто добровольно получил гражданство другого государства, особенно чиновников, - это "абсолютно правильная идея". Такое мнение высказал глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко на своей странице в Facebook.

На сайте Верховной Рады законопроект еще не представлен, но Колиушко отмечает, что закон, в случае его принятия, будет трактовать факт получения гражданства другого государства как основание для прекращения гражданства Украины. Такие изменения, по мнению эксперта, усовершенствуют процедуру инициирования и рассмотрения таких дел.

Колиушко, ссылаясь на 25 статью Конституции ("Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство"), констатирует, что эта статья запрещает необоснованно лишать гражданства.

"Когда особа получает гражданство другого государства, она должна осознавать, что она реализует свое право изменить гражданство...То есть двойного, тройного и другого множественного гражданства быть не может", - подчеркивает Колиушко.

Он также отмечает, что важно оценить, как именно Порошенко предлагает урегулировать процедуру.

"Дьявол может сидеть в деталях", - резюмирует эксперт.

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