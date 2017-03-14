Зубко рассказал о нарушениях на шахте Степная, повлекших взрыв

По словам вице-премьера, на момент взрыва у шахты вообще не было разрешения на проведения опасных работ

Непосредственно во время взрыва на шахте Степная во Львовской области разрешения на проведение опасных работ в шахте не существовало. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины, глава правительственной комиссии по расследованию причин возникновения чрезвычайной ситуации на шахте Геннадий Зубко, передает пресс-служба вице-премьер-министра.

"На данный момент Гоструда совместно с региональными отделениями проводит расследование о предписаниях, которые были даны шахте Степная в 2016-2017 годах, каким образом они были исполнены или не исполнены, и почему 01.02.2016 года такого разрешения на шахте не существовало", - сказал Зубко.

Он также сообщил, что в ходе расследования было обнаружено, что еще несколько шахт, входящих в ГП "Львовуголь" не имеют на сегодняшний день разрешений.

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"Сейчас комиссия расследует вопрос о наличии опасного оборудования непосредственно на шахте; когда и кем принималось решение о закупке некачественного оборудования или кабельной продукции (если оно действительно было на шахте); почему на месте аварии было установлено оборудования для проветривания, продуктивностью в 120 куб м в час при необходимости 450 куб м, и кто согласовал такую схему", - проинформировал Зубко.

2 марта в 12:46 в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте Степная ОАО Львовуголь произошел взрыв. Восемь шахтеров погибли.

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