В Раде ругались из-за языка: нардеп выступил на русском - фото

После отказа Вилкула держать речь на госязыке спикер предложил поддержать законопроект, обязывающий депутатов выступать в Раде только на украинском

Народные депутаты от фракции Народный фронт попытались прервать представителя Оппозиционного блока Александра Вилкула, который выступал с парламентской трибуны на русском языке, требуя от коллеги перейти на государственный. Об этом из зала заседаний передает корреспондент LIGA.net.

Председательствующая на заседании первый вице-спикер Ирина Геращенко напомнила, что в прошлую пленарную пятницу один из депутатов Народного фронта также говорил по-русски и попросила Вилкула продолжить выступление на украинском.





Вилкул призыв проигнорировал, продолжив выступать по-русски.





Спикер парламента Андрей Парубий, комментируя ситуацию, предложил поддержать законопроект, который обязывает депутатов выступать в Раде только на государственном языке.

"Я поручаю профильному комитету уже в среду рассмотреть этот законопроект. Чтобы мы могли как можно быстрее включить его в повестку дня сессии", - сказал он.





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