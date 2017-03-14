В Раде ругались из-за языка: нардеп выступил на русском - фото
Народные депутаты от фракции Народный фронт попытались прервать представителя Оппозиционного блока Александра Вилкула, который выступал с парламентской трибуны на русском языке, требуя от коллеги перейти на государственный. Об этом из зала заседаний передает корреспондент LIGA.net.
Председательствующая на заседании первый вице-спикер Ирина Геращенко напомнила, что в прошлую пленарную пятницу один из депутатов Народного фронта также говорил по-русски и попросила Вилкула продолжить выступление на украинском.
Вилкул призыв проигнорировал, продолжив выступать по-русски.
Спикер парламента Андрей Парубий, комментируя ситуацию, предложил поддержать законопроект, который обязывает депутатов выступать в Раде только на государственном языке.
"Я поручаю профильному комитету уже в среду рассмотреть этот законопроект. Чтобы мы могли как можно быстрее включить его в повестку дня сессии", - сказал он.
Смотрите также: Бойко подрался с Ляшко за "недобитков Януковича": видео инцидента
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:19
-
11:00
-
10:44
-
10:33
-
10:09
Новости партнеров
- 46929
- 25736
- 22642
- 19079
- 13693