МИП: ситуация в интернет-пространстве РФ - угроза для Украины

Заместитель министра информационной политики считает, что в информационной войне со страной-агрессором нужно бороться иновациями

В России ситуация с регулированием свободы в интернет-пространстве создает большую угрозу для Украины. Об этом заявил заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин в интервью Укринформу.

"Там этот вопрос - устоявшийся и, фактически, мы сейчас наблюдаем, что есть определенные тягловые процессы, которые могут привести к тому, что рядом с нами будет не просто страна-агрессор - это будет тоталитарно-фашистское государство. И это создаст еще большую угрозу для Украины, ведь будет стоять вопрос не просто о свободе - будет стоять вопрос о человеческих жизнях", - отметил Золотухин.

Он напомнил, что более половины россиян считают, что государство может и должно вмешиваться в редакционную политику СМИ в рамках защиты национальной безопасности.

Золотухин подчеркнул, что лицензирование и подход к интернет-порталам, интернет-СМИ является одним важным пластом для обсуждения по состоянию на сегодня.

"У нас в прошлом году существовало огромное количество конфликтов между представителями мейнстрим-медиа, которые говорят: мы - журналисты, мы боремся за чистоту профессии. И блогерами, которые тоже имеют определенную читательскую аудиторию в социальных сетях, которые также влияют определенным образом на информационное пространство, но в то же время, абсолютно не несут никакой ответственности за те факты, которые обнародуют", - сказал Золотухин.

Он считает, что в перспективе этот вопрос будет оставаться неурегулированным и будет распространяться, поскольку для Украины неприемлем путь Российской Федерации.

"В законодательстве РФ прямо указано: если у человека количество его читателей превышает три тысячи человек, то он в любом случае - блогер ли ты, или журналист, или вообще просто в Фейсбуке ведешь страницу, - ты должен регистрироваться как СМИ. Такой подход, на мой взгляд, является не выполнимым, поскольку нам бы тогда нужно было создавать такой себе отдельный "роскомнадзор в Украине" для того, чтобы каким-то образом следить за выполнением этих норм, санкционировать людей, которые их не выполняют. Это, извините, "закат солнца вручную", - отметил Золотухин.

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