ЕС опубликовал решение о продлении санкций против РФ за Крым
Официальный журнал Евросоюза опубликовал решение Совета ЕС о продлении санкций против физических и юридических лиц из Украины и России, которые угрожают территориальной целостности Украины. Документ опубликован на сайте журнала.
Из санкционного списка исключили ликвидированного главаря боевиков Арсения Павлова по кличке "Моторола" и одного из главарей террористов ЛНР Геннадия Цыпкалова, который покончил жизнь самоубийством.
13 марта Европейский Союз продлил на шесть месяцев санкции против группы людей и организаций из РФ и Украины, которые угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины. Ограничительные меры касаются запрета на въезд и замораживания активов для 150 человек и 37 организаций.
Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и неоднократно продлевались. Последний раз их продлили в сентябре прошлого года.
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