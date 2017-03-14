Среди делегатов съезда судей нашли причастных к делам Майдана

По словам адвоката Романа Маселко, в работе съезда участвуют судьи, выносившие незаконные решения в отношении участников Революции достоинства

Среди делегатов 14-го внеочередного съезда судей, который начал свою работу сегодня, 14 марта, есть судьи, выносившие незаконные решения против участников Революции достоинства. Об этом в своем Facebook сообщил адвокат движения Автомайдан Роман Маселко.



"В этот раз таких одиозных, как судьи Царевич и Кицюк, на съезде нет, но делегатами являются еще немало судей, которые олицетворяют "кривосудие" и готовность вынести любые решения по заказу власти", - написал он.



В числе делегатов съезда - судья Апелляционного суда Киевской области Юрий Слива, а также судьи ряда судов Киева Марина Антонюк, Федор Калиушко, Дмитрий Мальцев, Евгений Сидоров, Марина Шаховнина, которые выносили незаконные решения в отношении участников поездки к резиденции Виктора Януковича в Межигорье, отмечает Маселко.



Судья Деснянского суда Киева Елена Журавская и судья Центрально-Городского суда Кривого Рога Майя Бутенко, по словам адвоката, причастны к незаконным арестам участников Майдана.



Также делегатами съезда являются судьи Кировоградского окружного админсуда Андрей Сагун и Черкасского окружного админсуда Татьяна Чубар, запрещавшие мирные собрания.



В работе съезда также участвует судья Днепровского суда Киева Александр Федюк, в отношении которого есть представление дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об увольнении за грубое нарушение законов при рассмотрении дел майдановцев.

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Кроме того, отмечает Маселко, делегатами являются и "другие сомнительные лица". В частности, речь идет о судье Оболонского суда столицы Инне Белоконной, которую СМИ называют сестрой замглавы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова, и судье Хмельницкого горрайонного суда Сергее Марцинкевиче - сыне главы Апелляционного суда Хмельницкой области Анатолия Марцинкевича, подлежащего люстрации, и брате судьи Днепровского суда Киева В. Марцинкевича, уволенного за нарушение присяги по делу Майдана.



"Но превзошел всех некий Дмитренко Николай Иванович - судья Апелляционного суда Черкасской области. Это протеже известного на всю Украину главы Апелляционного суда Черкасской области Бабенко В. Оказывается, за этого кандидата не проголосовало минимально необходимое количество голосов на собрании его суда и он вообще не имеет права быть на этом съезде", - заявил Маселко.



Позже адвокат сообщил, что съезд судей принял решение, что Дмитренко не может быть делегатом.



14-й внеочередной съезд судей будет заседать два дня - 14 и 15 марта. В работе форума участвуют 320 делегатов.



Среди ключевых заданий съезда - назначение шести членов Высшего совета правосудия, выбрать которых делегаты должны будут из 44 кандидатов.



По данным общественного движения Чесно, каждый третий кандидат на должность члена Совета правосудия "имеет сомнительную репутацию".



12 марта 2017 года Высший совет правосудия впервые разрешил арестовать судью, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры о заключении под стражу судьи Суворовского районного суда Одессы Константина Бобовского.

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