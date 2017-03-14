Грицак: Никто из подельников агрессии РФ не избежит наказания

СБУ владеет информацией о сообщниках российских спецслужб по всей территории Украины, заявил руководитель ведомства

Развязанная Россией гибридная война охватывает все регионы Украины и искусственно симулирует сепаратистские движения. Об этом в ходе рабочей поездки в Закарпатье заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает пресс-служба СБУ.

"Кто-то сознательно работает на российские спецслужбы, многих используют в "темную ", но дестабилизировать ситуацию в Украине россияне готовы в любой момент, под любым предлогом", - сказал глава СБУ.

По его словам, СБУ владеет информацией о сообщниках российских спецслужб по всей территории Украины.

"Справедливого наказания не избежит ни один гражданин, который способствует российской агрессии", - отметил Грицак.

"Как все мудрые народы, украинцы должны объединиться перед лицом внешней агрессии, несмотря на политическую принадлежность, вероисповедание и язык общения", - подчеркнул Грицак.

22 февраля Грицак заявлял, что Россия уже фактически вернулась к временам Сталина и Брежнева, когда все делалось по разнарядке.

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