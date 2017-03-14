Квартира Лещенко: суд отклонил жалобу ГПУ и закрыл производство
Печерский районный суд окончательно закрыл производство в отношении народного депутата Сергея Лещенко. Об этом у себя в Facebook написал адвокат парламентария Дмитрий Гненный.
По его словам, преследование Лещенко по протоколу, составленному НАПК, завершилось.
"Постановление Печерского районного суда Киева от 15.02.2017 года о прекращении производства по делу вступило в законную силу", - сообщил он.
По словам юриста, суд апелляционной инстанции вернул жалобу Генпрокуратуры Украины без рассмотрения.
"Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", - добавил Гненный.
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20 сентября НАПК взялось за проверку материалов НАБУ о покупке элитной квартиры в центре Киева площадью 192 кв. м депутатом от БПП Сергеем Лещенко. 31 октября ГПУ начала досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в незаконном обогащении в отношении него.
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