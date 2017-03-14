Квартира Лещенко: суд отклонил жалобу ГПУ и закрыл производство

Печерский районный суд окончательно закрыл производство в отношении народного депутата Сергея Лещенко. Об этом у себя в Facebook написал адвокат парламентария Дмитрий Гненный.

По его словам, преследование Лещенко по протоколу, составленному НАПК, завершилось.

"Постановление Печерского районного суда Киева от 15.02.2017 года о прекращении производства по делу вступило в законную силу", - сообщил он.

По словам юриста, суд апелляционной инстанции вернул жалобу Генпрокуратуры Украины без рассмотрения.

"Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", - добавил Гненный.