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Квартира Лещенко: суд отклонил жалобу ГПУ и закрыл производство

14.03.2017 14:24
Постановление Печерского райсуда Киева о том, что в деле Лещенко поставлена точка, окончательно и обжалованию не подлежит, заявил адвокат нардепа
Квартира Лещенко: суд отклонил жалобу ГПУ и закрыл производство
Сергей Лещенко

Печерский районный суд окончательно закрыл производство в отношении народного депутата Сергея Лещенко. Об этом у себя в Facebook написал адвокат парламентария Дмитрий Гненный.

По его словам, преследование Лещенко по протоколу, составленному НАПК, завершилось.

"Постановление Печерского районного суда Киева от 15.02.2017 года о прекращении производства по делу вступило в законную силу", - сообщил он.

По словам юриста, суд апелляционной инстанции вернул жалобу Генпрокуратуры Украины без рассмотрения. 

"Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", - добавил Гненный.

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20 сентября НАПК взялось за проверку материалов НАБУ о покупке элитной квартиры в центре Киева площадью 192 кв. м депутатом от БПП Сергеем Лещенко. 31 октября ГПУ начала досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в незаконном обогащении в отношении него.

1 декабря НАПК нашло в действиях Лещенко признаки административного правонарушения: якобы при покупке квартиры тот получил от застройщика подарок в виде скидки (1 млн 801 тысяч 648 грн) на стоимость жилплощади. Сам Лещенко заявил, что не получал никаких скидок.

6 декабря генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ закрыла дело по покупке элитной квартиры Лещенко и проверяет уплату налогов теми, кто одалживал ему деньги на покупку. 15 февраля Печерский райсуд закрыл производство, не найдя состава преступления, а на следующий день ГПУ обжаловала это решение.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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