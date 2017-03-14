Полторак призвал опытных офицеров запаса вернуться в армию

Вооруженным Силам Украины нужны опыт и знания ветеранов, отметил министр обороны, попросив их вернуться, если позволяет возраст и здоровье

Министр обороны Степан Полторак призвал офицеров запаса, прошедших военную службу и вышедших на пенсию, по возможности вернуться в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом он написал в своем Facebook.



Обращение Полторак адресовал офицерам запаса, которые "по выслуге лет получили пенсионное обеспечение от государства, жилье и льготы и находятся на заслуженном отдыхе".



Министр отметил их боевой путь и опыт, "который так необходим нашей армии", и призвал "взять пример с добровольцев".



"Нам уже удалось сформировать армию, вдвое большую, благодаря добровольцам. И наша борьба еще продолжается, угрозы независимости существуют. Если вам позволяет возраст и состояние здоровья, призываю вернуться в ряды Вооруженных Сил: нам нужны ваши опыт и знания. Мы ждем вас в непростое для страны время", - подчеркнул Полторак.

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5 января 2017 года сообщалось, что в Украине в текущем году будут призывать на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили.



11 января сообщалось, что решение о призыве на службу вышеупомянутых офицеров запаса еще не принято.



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