Адвокат Януковича назвал его адрес в Ростове-на-Дону - карта

Российская Федерация, Ростов-на-Дону, улица Еременко 81, корпус В. Генпрокуратура, однако, утверждает, что Янукович по этому адресу не проживает

Скрывающийся от правосудия в России экс-диктатор Виктор Янукович проживает в Ростове-на-Дону на территории небольшого коттеджного городка. Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк, пишет Украинская правда.

"Этот адрес известен давно, на него происходила официальная переписка. Это не склад, это жилой дом, отдельно построенный на территории коттеджного небольшого городка", - сказал он.

По данным адвоката, точный адрес - улица Еременко 81, корпус В.

Ранее СМИ сообщали, что Янукович по указанному адресу не проживает, а лишь зарегистрирован там. Сердюк говорит, что это отчасти правда, так как его клиент "много ездит по командировкам". О каких командировках идет речь, адвокат не сообщил.





Коттеджный городок находится рядом с территорией местного юридического института МВД РФ. В объявлениях о продаже недвижимости на этой территории за 2016 год отмечается, что владелец дома будет соседом "высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов", так как коттеджи в прошлом году продавались по цене около $1 млн.

Вместе с тем, прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко заявил, что это фейковый адрес регистрации Януковича.

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28 ноября 2016 года генпрокурор в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене, а 15 декабря Печерский райсуд разрешил задержать экс-диктатора и доставить его в суд. 20 января 2017 года было получено разрешение на заочное расследование против него.

9 февраля Рада отказалась рассматривать проект закона, который позволил бы начать процесс заочного осуждения Януковича.

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