Янукович взвалил вину за расстрел Майдана на нынешнюю власть

Беглый экс-диктатор Виктор Янукович, который укрывается от украинского правосудия в РФ, заявил, что объективного расследования событий на Майдане от нынешних киевских властей "ждать не приходится", так как пришедшие за счет победы Майдана политики "уничтожают улики". Об этом он заявил в интервью рупору кремлевской пропаганды РИА-Новости.

"Чего можно ожидать от людей, которые организовали массовые убийства и совершили переворот, а на следующий же день приняли закон, по которому освободили себя от ответственности за эти преступления? Более того, данный закон запрещает украинским следователям даже собирать какую-либо информацию о преступлениях радикалов на Майдане, а найденные улики следователи обязаны уничтожить", - убежден он.

Также он высказал уверенность в том, что в Генпрокуратуре по его делу работают сотрудники либо "за идею", либо "за деньги", а "кто-то - под угрозой расправы".

Янукович из России посетовал, что "ни один западный политик, ни одна международная организация" не реагируют на "беспрецедентное нарушение базовых прав человека".

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Экс-диктатор заявил российскому ресурсу, что нынешней власти в Украине "удалось уничтожить ряд ценных улик о массовых убийствах на Майдане", при этом заметив, что "оставшихся доказательств достаточно для проведения объективного расследования", и что у него "есть готовые дать показания свидетели".

Янукович отметил, что "новые материалы" он не видит резона передавать кому-либо, кроме "независимой международной комиссии". Эту комиссию, по словам Януковича, он ранее предложил создать, обратившись к лидерам стран Запада и президенту вторгшейся в Украину РФ Владимиру Путину.

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