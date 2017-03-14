Луценко: Янукович боялся украинский народ всю свою жизнь

Страх Виктора Януковича перед украинским народом и был причиной того, что в Украину зашли российские войска, заявил глава ведомства Юрий Луценко

В попытках защититься от гнева украинского народа экс-диктатор Виктор Янукович не только бежал в РФ, но и призывал тамошнего лидера Владимира Путина ввести в Украину войска. Уверенность в том, что мотивом всех поступков бывшего президента был страх, высказал на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Я считаю, что преступление, которое мы инкриминируем сегодня Виктору Януковичу, это следствие свойственных ему черт - отчаяния, злобы и страха. Янукович боялся украинский народ всю свою жизнь, даже в тот день, когда присягал на украинской Конституции и Библии. Янукович боялся украинского народа, когда бежал после расстрела Небесной сотни из Киева в Харьков, когда бежал из Харькова в Донецк, из Донецка в Крым, из Крыма в сопровождении российского спецназа - в Российскую Федерацию", - отметил генпрокурор.

По его словам, именно этот "всепоглощающий криминальное естество Януковича страх" и был основным мотивом того, что он совершил потом, "пытаясь найти защиту в лице руководства Российской Федерации".

"Он подписал два письма (в Совфед РФ и Путину, - ред.), которым пригласил российские войска на территорию собственного государства для оккупации собственного государства, которому он присягал", - подчеркнул Луценко.

Глава ГПУ также отметил, что этот же страх не дает Януковичу и сегодня приехать в Киев.

"Вопреки всем заявлениям о том, что мы имеем возможность начать какой-то другой вид следствия - нет. Согласно решению суда, согласно украинскому законодательству Виктор Янукович, который скрывается на территории Российской Федерации, предстанет перед судом в заочном осуждении", - сказал он.

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