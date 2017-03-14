USD:  26.75  27.06   EUR:  28.27  28.90  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Луценко рассказал, о чем солгали адвокаты Януковича

14.03.2017 16:18
По словам генпрокурора Юрия Луценко, заявление адвокатов Виктора Януковича о том, что тот якобы не получил уведомление о подозрении, является ложью
Луценко рассказал, о чем солгали адвокаты Януковича
Юрий Луценко

Заявление адвокатов беглого экс-диктатора Виктора Януковича о том, что тот якобы не получил уведомление о подозрении, является ложью. Об этом сегодня на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Защита Януковича заявляет о том, что они не ознакомлены с материалами обвинения. Это ложь. У меня в руках документы, которые подписала защита Януковича. "Заявление. Данным заявлением сообщаю вам о необходимости привлечения помощника адвоката... К процедуре ознакомления с материалами уголовного дела". Тут же находятся все подписи", - отметил Луценко.

По его словам адвокаты получили и проверили все тома. "Правда, защита Януковича делает вид, что это не обвинение, а только материалы досудебного следствия", - подчеркнул генпрокурор.

Ранее сегодня сообщалось, что генпрокуратура передала в суд дело о государственной измене Януковича.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 