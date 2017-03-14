Украина предложит разделить списки заложников на категории - СБУ

Советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил подробности относительно списков заложников

Завтра, 15 марта, на встрече трехсторонней контактной группы в Минске Украина предложит разделить списки заложников на четыре категории. Об этом LIGA.net сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Есть план эффективной реализации процесса освобождения украинских заложников", - сказал Тандит.

Согласно данному плану, по его словам, определены четыре категории заложников: первая - это лица, которые установлены и дали согласие на общение с представителями международных организаций (ООН, Красного креста, - ред), вторая - лица, которые установлены, но не дали согласие.

Советник главы СБУ добавил, что в третью категорию попадают те, кто не установлен, в четвертую - лица, которые отказались от общения.

Отвечая на вопрос LIGA.net о том, есть ли в списке ученый-религиовед из оккупированного Донецка Игорь Козловский, Тандит сказал: "Мы его заявляем в нашем списке".

Он добавил, что по состоянию на сегодня заложниками в ОРДЛО считают 115 украинцев.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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