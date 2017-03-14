USD:  26.75  27.06   EUR:  28.27  28.90  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Ляшко вошел в состав делегации в ПАСЕ

14.03.2017 18:40
Фракция Радикальной партии делегировала Олега Ляшко вместо Андрея Лозового, который теперь войдет в делегацию в Парламентской ассамблее ОБСЕ
Ляшко вошел в состав делегации в ПАСЕ
Олег Ляшко

Лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко стал членом постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Радикальную партию в делегации до этого времени представляли депутаты Виктор Вовк (член делегации) и Андрей Лозовой (заместитель члена). После назначения Ляшко членом делегации Вовк стал его заместителем.

"Моя фракция делегировала меня членом ПАСЕ. Ситуация в Ассамблее сегодня очень сложная, есть попытка вернуть делегацию России, даже изменив для этого регламент ПАСЕ. Я жестко и настойчиво буду отстаивать в ПАСЕ национальные интересы Украины", - заявил лидер Радикальной партии.

Читайте также: Россия не примет участие в пленарных заседаниях ПАСЕ в 2017 году

Он поблагодарил Лозового "за прекрасную работу" и сообщил, что отныне тот будет исполнять те же обязанности заместителя члена делегации, но уже в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

22 декабря 2016 года Рада отозвала народного депутата Надежду Савченко из делегации в ПАСЕ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 