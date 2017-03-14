Ляшко вошел в состав делегации в ПАСЕ

Фракция Радикальной партии делегировала Олега Ляшко вместо Андрея Лозового, который теперь войдет в делегацию в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко стал членом постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом он сообщил в своем Facebook.



Радикальную партию в делегации до этого времени представляли депутаты Виктор Вовк (член делегации) и Андрей Лозовой (заместитель члена). После назначения Ляшко членом делегации Вовк стал его заместителем.



"Моя фракция делегировала меня членом ПАСЕ. Ситуация в Ассамблее сегодня очень сложная, есть попытка вернуть делегацию России, даже изменив для этого регламент ПАСЕ. Я жестко и настойчиво буду отстаивать в ПАСЕ национальные интересы Украины", - заявил лидер Радикальной партии.

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Он поблагодарил Лозового "за прекрасную работу" и сообщил, что отныне тот будет исполнять те же обязанности заместителя члена делегации, но уже в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

22 декабря 2016 года Рада отозвала народного депутата Надежду Савченко из делегации в ПАСЕ.



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