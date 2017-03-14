Турция запретила своим судам посещать порты оккупированного Крыма

Премьер-министр Владимир Гройсман, находящийся с визитом в Турции, сообщил о ноте Анкары, запрещающей турецким судам заходить в крымские порты

Власти Турции официально запретили любым турецким судам заходить в порты временно оккупированного Россией Крыма. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил по итогам встречи с турецким коллегой Бинали Йылдырымом в Анкаре, передает пресс-служба Кабмина.



"Сегодня, в день визита, мы получили ноту о запрете любым турецким судам посещать оккупированный Крым. Это очень прочный сигнал", - сказал он.



Премьер поблагодарил Турцию за поддержку Украины, ее территориальной целостности и независимости и подчеркнул особую роль Анкары в поддержке крымских татар.

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В свою очередь Йылдырым заверил, что Турция поддерживает Украину, осуждая аннексию Крыма и поддерживая территориальную целостность.



10 марта 2017 года сообщалось, что Турция приостановила морскую торговлю с временно оккупированным Россией Крымом и не пускает в свои порты прибывшие с полуострова корабли.



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