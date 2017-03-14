В Азове отреагировали на заявление Князева по делу Шеремета

В Азове отреагировали на интервью главы Нацполиции, в котором он не исключил причастности бойцов Нацгвардии к убийству журналиста Павла Шеремета

В отдельном отряде спецназначения Нацгвардии Азов посоветовали главе Нацполиции Сергею Князеву и следствию "не тратить времени на выражение бессмысленных догадок" и призвали поставить точку в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба полка.

Таким образом в Азове отреагировали на интервью Князева СМИ, в котором он не исключил причастности бойцов Нацгвардии к убийству журналиста Шеремета.

"Структуры, ведущие следствие, настолько зашли в своем расследовании в тупик, что им не остается ничего, как снова бросать обществу дезинформацию и озвучивать банальную клевету", - говорится в сообщении.

В Азове обвинили отдельные госструктуры и следствие в попытке дискредитировать полк и все добровольческое движение.

"Мы советуем главе Нацполиции и всем следователям, которые до сих пор не раскрыли это дело, не делать из себя дураков, а выполнять свои профессиональные обязанности и наконец поставить точку в расследовании убийства Шеремета и назвать имена реальных убийц, не тратя вместо этого времени на выражение своих бессмысленных догадок", - подчеркнули в полку.

Вчера глава Нацполиции Сергей Князев дал интервью изданию Deutsche Welle, в котором, отвечая на вопрос журналиста, рассматривает ли полиция версию о причастности бойцов НГУ к убийству Шеремета, заявил: "В том числе".

Задавая этот вопрос, журналист отметил, что якобы, согласно судебным материалам, полицейские просили доступ к телефонным звонкам, совершенным с базы полка Азов.

В Азове, комментируя данную информацию, отметили, что сообщения о запросах переговоров не подразумевают никаких подробностей, свидетельствующих о причастности бойцов НГУ к убийству.

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