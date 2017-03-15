USD:  26.75  27.06   EUR:  28.27  28.90  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Днепре патрульного обвиняют в избиении двух мужчин

15.03.2017 00:58
По версии прокуратуры, патрульный избил мужчин, сообщивших в полицию о человеке, который угрожал им топором
В Днепре патрульного обвиняют в избиении двух мужчин

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт относительно патрульного по факту превышения власти с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По информации правоохранителей, в октябре 2016 года ночью в полицию обратились из-за конфликта на улице Героев Революции.

На месте патрульный стал безосновательно угрожать оружием двум мужчинам, которые обратились в полицию из-за того, что им угрожали топором. Сотрудник полиции ударил одного из мужчин, один раз - по голове, утверждают в прокуратуре.  

Патрульного обвиняют также в том, что он повалил на землю второго мужчину, надел на него наручники, посадил на заднее сидение служебной машины и не меньше 65 раз ударил по голове.

Патрульного обвиняют по ч.2 ст.365 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 