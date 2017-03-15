В Днепре патрульного обвиняют в избиении двух мужчин
Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт относительно патрульного по факту превышения власти с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По информации правоохранителей, в октябре 2016 года ночью в полицию обратились из-за конфликта на улице Героев Революции.
На месте патрульный стал безосновательно угрожать оружием двум мужчинам, которые обратились в полицию из-за того, что им угрожали топором. Сотрудник полиции ударил одного из мужчин, один раз - по голове, утверждают в прокуратуре.
Патрульного обвиняют также в том, что он повалил на землю второго мужчину, надел на него наручники, посадил на заднее сидение служебной машины и не меньше 65 раз ударил по голове.
Патрульного обвиняют по ч.2 ст.365 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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