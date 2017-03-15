Чиновники Киевпастранса присвоили 30 млн гривень - СБУ

По информации правоохранителей, чиновники выводили средства предприятия в наличные с помощью закупок через фиктивные фирмы

Служба безопасности совместно с Генеральной прокуратурой установила, что чиновники КП Киевпастранс через фиктивные предприятия присвоили более 30 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По информации правоохранителей, чиновники подписали договора с фиктивными предприятиями на покупку топлива и запчастей. Несмотря на полную оплату, товары или не поставляли, или поставляли по завышенной стоимости.



Деньги якобы переводили в наличные и разделяли потом между чиновниками.



Правоохранители провели 29 обысков в рамках уголовного производства. Изъяли документы и носители информации.



Открыто уголовное дело по ст.191 и 209 УК Украины.



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