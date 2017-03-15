Чиновники Киевпастранса присвоили 30 млн гривень - СБУ
Служба безопасности совместно с Генеральной прокуратурой установила, что чиновники КП Киевпастранс через фиктивные предприятия присвоили более 30 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, чиновники подписали договора с фиктивными предприятиями на покупку топлива и запчастей. Несмотря на полную оплату, товары или не поставляли, или поставляли по завышенной стоимости.
Деньги якобы переводили в наличные и разделяли потом между чиновниками.
Правоохранители провели 29 обысков в рамках уголовного производства. Изъяли документы и носители информации.
Открыто уголовное дело по ст.191 и 209 УК Украины.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13.03.17
13:18
-
вчера
21:33
-
вчера
20:32
-
вчера
19:58
-
вчера
19:21
Новости партнеров
- 53764
- 28138
- 23999
- 21004
- 14883