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Чиновники Киевпастранса присвоили 30 млн гривень - СБУ

15.03.2017 04:29
По информации правоохранителей, чиновники выводили средства предприятия в наличные с помощью закупок через фиктивные фирмы
Чиновники Киевпастранса присвоили 30 млн гривень - СБУ

Служба безопасности совместно с Генеральной прокуратурой установила, что чиновники КП Киевпастранс через фиктивные предприятия присвоили более 30 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, чиновники подписали договора с фиктивными предприятиями на покупку топлива и запчастей. Несмотря на полную оплату, товары или не поставляли, или поставляли по завышенной стоимости. 

Деньги якобы переводили в наличные и разделяли потом между чиновниками.

Правоохранители провели 29 обысков в рамках уголовного производства. Изъяли документы и носители информации.

Открыто уголовное дело по ст.191 и 209 УК Украины. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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