Бывшая журналистка, согласно, документам регистрации, работает на Пинчука неполный рабочий день под руководством политолога Шоена

Бывшая журналистка Fox News Моника Кроули, которая рассматривалась на должность пресс-секретаря Совета нацбезопасности администрации Трампа, стала лоббистом интересов украинского олигарха Виктора Пинчука в Соединенных Штатах. Об этом сообщает издание Washington Examiner.



Кроули зарегистрирована как иностранный агент 10 марта. В соответствующем документе говорится, что она будет работать на Пинчука неполный рабочий день и в подчинении политолога Дога Шоена.



Организация Пинчука в 2015 году пожертвовала $150 тысяч фундации Трампа за речь, которую произнес Трамп на Европейской встрече по вопросам безопасности, организованной Пинчуком.

Российское государственное агентство РИА Новости назвало олигарха Виктора Пинчука вероятным будущим президентом Украины.



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