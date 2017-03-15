В Италии задержан подозреваемый в коррупции экс-дипломат Украины

В Италии задержан экс-сотрудник генконсульства Украины в Милане, ему объявлено о подозрении в мошенничестве. Местные правоохранители считают, что дипломат незаконно завладел 233 тысячами евро, говорится в опубликованном 7 марта определении Печерского районного суда Киева.

Досудебное расследование показало, что дипломат в марте 2010 года познакомился в Италии с гражданином, от которого узнал, что тот болеет острым лейкозом. В связи с этим знакомый чиновника с 23 апреля 2010 года начал лечиться в миланской клинике, причем после получения вида на жительство в Италии с 1 октября 2010 года все расходы на лечение оплачивались за счет местной службы здравоохранения. Родители пациента в Украине в то же время подали заявку в Минздрав на выделение средств по госпрограмме лечения украинцев за границей.

По данным правоохранителей, сотрудник консульства и его больной знакомый якобы решили завладеть средствами из бюджета на сумму 233 тысячи евро, после чего дипломат весной 2011-го передал Минздраву "поддельный документ от клиники", указав там реквизиты на перечисление денег.

В определении суда речь идет о том, что позднее подозреваемые передали также поддельное письмо директора упомянутой клиники - якобы пациенту нужно найти донора костного мозга.

В Минздраве заявку на затребованную сумму одобрили, а средства после поступления на счет подозреваемых были "обналичены и распределены между участниками сговора".

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Экс-сотрудник генконсульства был объявлен нацполицией в розыск 1 сентября 2016 года. Подозреваемого задержали в Италии 3 февраля, 15 февраля суд определил его под арест.

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