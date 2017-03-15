Корчак: Мониторинг образа жизни чиновников - это не расследование

Порядок проведения мониторинга образа жизни декларантов, который сейчас разрабатывается, не будет конфликтовать ни с Конституцией, ни с законами о предотвращении коррупции, об информации, о доступе к публичной информации и о защите персональных данных. Об этом заявила у себя в Facebook глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

"Агентство не будет проводить оперативно-розыскную деятельность (негласные следственные действия), потому что не только не имеет в структуре оперативных подразделений, но и законодательно не уполномочено на такую работу", - объяснила она.

По словам главы НАПК, для объективности ведомство обратилось за научными разъяснениями относительно тождества мониторинга образа жизни по содержанию со следственными действиями к юридическим вузам - Киевскому национальному университету им. Шевченко, Институту государства и права им. Корецкого НАНУ, Нацакадемии прокуратуры Украины, Национальному университету Одесская юридическая академия и Национальному юридическому университету им. Ярослава Мудрого.

Как заявила Корчак, ответ экспертов "однозначен": отслеживание образа жизни субъекта декларирования "ни по содержанию, ни по форме не равно следственным (розыскным) действиям", определение которым дано в УПК.

"Таким образом, сопоставлять процесс проведения мониторинга образа жизни с процессом проведения негласных розыскных действий... неправильно", - подытожила она.

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