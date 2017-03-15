Нардепы просят Генпрокуратуру разобраться с действиями Парасюка

Во фракции Народный фронт также заявили, что будут ставить вопрос об отзыве Оксаны Сыроид с должности вице-спикера

Народные депутаты Верховной Рады просят Генеральную прокуратуру разобраться с нардепом Владимиром Парасюком. Об этом заявил на брифинге депутат от Народного фронта Юрий Береза, передает корреспондент LIGA.net.

"Я призываю генпрокурора дать правовую оценку действиям народного депутата", - сказал он. В свою очередь, депутат Андрей Тетерук заявил, что Народный фронт будет ставить вопрос об отзыве Оксаны Сыроид с должности вице-спикера.

"Вице-спикер Сыроид испугалась правды, которая звучит от непосредственных участников событий, которые защищали правопорядок в зоне проведения АТО. Она испугалась, что деструктивные действия депутатов от Самопомощи и внефракционных станут известны обществу. Испугавшись этой правды, прикрываясь надуманными причинами, закрыла заседание и сбежала. Это позорное поведение и мы будем рассматривать вопрос, чтобы лишить её этой должности", - сказал он.

14 марта 2017 года около 19:00 на въезде в Славянск более 35 человек находившиеся в 13 автомобилях отказались проходить проверку и спровоцировали конфликт.

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