ГПУ заподозрила главу Львовской тюрьмы в получении взятки: фото
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что военная прокуратура Львовского гарнизона задокументировала факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 54 тыс грн начальником Львовского учреждения исполнения наказаний - арестного дома №19, полковником внутренней службы. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
По словам Луценко, начальник Львовского учреждения исполнения наказаний получил взятку от жены подозреваемого, который содержится под стражей, за выдачу справки о возможности дальнейшего пребывания под стражей.
"В служебном кабинете, кроме суммы взятки, нашли $6500 и €600. Учитывая массовость выявленного взяточничества в пенитенциарной службе, обращусь в Минюст с требованием немедленных кадровых чисток", - подчеркнул Луценко.
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