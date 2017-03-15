ГПУ заподозрила главу Львовской тюрьмы в получении взятки: фото

Начальник Львовского учреждения исполнения наказаний получил взятку от жены подозреваемого, утверждает генпрокурор Юрий Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что военная прокуратура Львовского гарнизона задокументировала факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 54 тыс грн начальником Львовского учреждения исполнения наказаний - арестного дома №19, полковником внутренней службы. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

По словам Луценко, начальник Львовского учреждения исполнения наказаний получил взятку от жены подозреваемого, который содержится под стражей, за выдачу справки о возможности дальнейшего пребывания под стражей.





"В служебном кабинете, кроме суммы взятки, нашли $6500 и €600. Учитывая массовость выявленного взяточничества в пенитенциарной службе, обращусь в Минюст с требованием немедленных кадровых чисток", - подчеркнул Луценко.





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