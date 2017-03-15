Геращенко: За два года гибридной войны освобождены 73 заложника

В течение 2016 года были освобождены 20 украинских заложников во временно оккупированном Донбассе

Украина за два года гибридной войны освободила 70 заложников из плена боевиков террористических организаций ЛНР/ДНР. Об этом у себя в Facebook сообщила представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

"Так называемая блокада начиналась под лозунгами вроде бы освобождения заложников. В результате никого не освободили, а вот положение заложников значительно ухудшили (из выступления президента на СНБО, - ред). Это правда. Никого не освободили, все только усложнили. Для всех критиков минских групп, несмотря на все, нам удалось в течение 2015 года освободить около 50 человек, в течение 2016 года около 20, еще трое из РФ. Работаем, чтобы освободить других быстрее", - сказала Геращенко.

14 марта советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что заложниками в ОРДЛО считают 115 украинцев.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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