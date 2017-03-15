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Адвокат Автомайдана о ВСП: Негодяи вынуждены вылезти на свет

15.03.2017 15:34
Адвокат Роман Маселко убежден, что выборы членов Высшего совета правосудия дают возможность "идентифицировать" недобросовестных кандидатов
Адвокат Автомайдана о ВСП: Негодяи вынуждены вылезти на свет
Роман Маселко (фото - facebook.com/roman.maselko)

Преимущество съезда судей по избранию членов Высшего совета правосудия заключается в том, что недобросовестные судьи "вынуждены вылезти на свет". Об этом у себя в Facebook заявил адвокат Автомайдана Роман Маселко.

"Сегодня избран Артеменко и Овсиенко. Цуркан тоже не прошел. Но он еще сохраняет шанс. Позитив таких выборов [в том], что негодяи вынуждены вылезти на свет и их сразу можно идентифицировать и сфокусироваться", - отметил он.

Маселко убежден, что собранные на судью Михаила Цуркана материалы должны заинтересовать Нацантикоррупционное бюро и Нацагентство по предотвращению коррупции. "Это же касается Арсирия, Первушиной и ко", - отметил адвокат.

Ранее сегодня съезд судей избрал еще двоих членов Высшего совета правосудия из необходимых шести: Игоря Артеменко и Андрея Овсиенко.

Вчера были избраны Виктор Шапран и Николай Худык. Четверо избранных членов ВСП принесли присягу.

Высший совет юстиции начал процесс своей реорганизации в Высший совет правосудия 12 января этого года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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