Адвокат Автомайдана о ВСП: Негодяи вынуждены вылезти на свет

Адвокат Роман Маселко убежден, что выборы членов Высшего совета правосудия дают возможность "идентифицировать" недобросовестных кандидатов

Преимущество съезда судей по избранию членов Высшего совета правосудия заключается в том, что недобросовестные судьи "вынуждены вылезти на свет". Об этом у себя в Facebook заявил адвокат Автомайдана Роман Маселко.

"Сегодня избран Артеменко и Овсиенко. Цуркан тоже не прошел. Но он еще сохраняет шанс. Позитив таких выборов [в том], что негодяи вынуждены вылезти на свет и их сразу можно идентифицировать и сфокусироваться", - отметил он.

Маселко убежден, что собранные на судью Михаила Цуркана материалы должны заинтересовать Нацантикоррупционное бюро и Нацагентство по предотвращению коррупции. "Это же касается Арсирия, Первушиной и ко", - отметил адвокат.

Ранее сегодня съезд судей избрал еще двоих членов Высшего совета правосудия из необходимых шести: Игоря Артеменко и Андрея Овсиенко.

Обрано ще 2-х нових членів ВРП: Ігор Артеменко та Андрій Овсієнко pic.twitter.com/nlMFfMw2Lb - ЧЕСНО. Фільтруй Суд! (@chesnosud_info) 15 марта 2017 г.

Вчера были избраны Виктор Шапран и Николай Худык. Четверо избранных членов ВСП принесли присягу.

Высший совет юстиции начал процесс своей реорганизации в Высший совет правосудия 12 января этого года.

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