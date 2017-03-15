Адвокат Автомайдана о ВСП: Негодяи вынуждены вылезти на свет
Преимущество съезда судей по избранию членов Высшего совета правосудия заключается в том, что недобросовестные судьи "вынуждены вылезти на свет". Об этом у себя в Facebook заявил адвокат Автомайдана Роман Маселко.
"Сегодня избран Артеменко и Овсиенко. Цуркан тоже не прошел. Но он еще сохраняет шанс. Позитив таких выборов [в том], что негодяи вынуждены вылезти на свет и их сразу можно идентифицировать и сфокусироваться", - отметил он.
Маселко убежден, что собранные на судью Михаила Цуркана материалы должны заинтересовать Нацантикоррупционное бюро и Нацагентство по предотвращению коррупции. "Это же касается Арсирия, Первушиной и ко", - отметил адвокат.
Ранее сегодня съезд судей избрал еще двоих членов Высшего совета правосудия из необходимых шести: Игоря Артеменко и Андрея Овсиенко.
Обрано ще 2-х нових членів ВРП: Ігор Артеменко та Андрій Овсієнко pic.twitter.com/nlMFfMw2Lb- ЧЕСНО. Фільтруй Суд! (@chesnosud_info) 15 марта 2017 г.
Вчера были избраны Виктор Шапран и Николай Худык. Четверо избранных членов ВСП принесли присягу.
Высший совет юстиции начал процесс своей реорганизации в Высший совет правосудия 12 января этого года.
Читайте также: Поигрались и будет. Высший совет правосудия закрывает заседания?
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:16
-
15:11
-
14:56
-
14:35
-
09:59
Новости партнеров
- 58168
- 29543
- 25379
- 23536
- 15420