Луценко отрицает возможность заочного осуждения рядовых граждан

Генпрокурор отметил, что заочное осуждение будет предусмотрено по исключительному перечню особо тяжких преступлений

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал "полной чушью" информацию о том, что заочное осуждение можно будет легко применить к рядовым гражданам. Об этом он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности в среду, 15 марта.



"Условием заочного осуждения является соответствие двум критериям. Первое: это должны быть дела по исключительному перечню особо тяжких преступлений, в основном которые касаются коррупционных деяний и преступлений против государства. Второе условие - скрывание от следствия лиц, проходящих по этим статьям, более шести месяцев за пределами Украины", - заявил Луценко.



"Все мифы о том, что этот закон может распространиться на так называемых простых людей или средний класс, когда человек вдруг уедет в отпуск и окажется, что он осужден, - все это полная чушь", - добавил генпрокурор.



Он отметил, что заочное осуждение позволяет вести уголовное преследование в отношении лиц, скрывающихся на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса и, как следствие, не подпадающих под норму о международном розыске.

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23 февраля 2017 года Рада приняла в первом чтении за основу проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс по поводу усовершенствования механизмов обеспечения заданий уголовного производства, которые, в частности, позволят заочно осудить Виктора Януковича.



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