В деле Курченко заключено 19 сделок со следствием на 200 млн грн

Следствие заключило ряд сделок в рамках дела против беглого олигарха, в результате чего государство получило почти 200 млн грн, сообщил Юрий Луценко

Следствие заключило с фигурантами уголовного дела против беглого олигарха Сергея Курченко уже 19 сделок, в результате которых в государственную казну было уплачено около 200 млн грн. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности в среду, 15 марта, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.



В частности, он подчеркнул, что прокурор не может заключить сделку с подозреваемым по собственному усмотрению, а только предлагает это суду.



"Прокурор может согласиться на сделку лишь в том случае, если ему не хватает доказательств против вышестоящих членов организованной преступной или террористической организации", - сказал Луценко.



При этом сделка не означает оправдательный приговор или освобождение от уголовной ответственности, а лишь смягчает наказание и иногда обязывает подозреваемого заплатить определенную сумму в госказну, отметил генпрокурор.

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"В деле Курченко заключено 19 сделок, по которым мы уже получили более 100 млн, с учетом последнего, Кацубы - уже 200 млн", - сообщил Луценко.

Ранее сегодня, 15 марта, сообщалось, что суд отпустил на свободу экс-замглавы НАК Нафтогаз Украины Александра Кацубу, которого следствие подозревало в причастности к хищению бензина компанией Курченко почти на 500 млн грн.

15 февраля 2017 года Луценко сообщил, что Кацуба заключил сделку со следствием и возместил государству 130 млн грн.



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