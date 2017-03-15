В ГПУ не исключают выдвижения подозрения депутату Парасюку

По словам главы ГПУ, вчерашние действия Парасюка рассматривают следователи. В случае, если будет достаточно оснований, ему могут выдвинуть подозрение

Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключает возможности выдвижения подозрения народному депутату Владимиру Парасюку в связи с событиями в Славянске. Об этом глава ГПУ сегодня сказал в комментарии журналистам.

"Основания для представления в отношении народного депутата Парасюка есть давно... У меня была надежда, что человек достаточно эмоциональный, которым я сам часто бываю, может взять себя в руки, дисциплинировать. Но к сожалению, Парасюк заходит каждый раз дальше", - сообщил он.

"С моей точки зрения ... вчерашние силовые действия в отношении добровольцев в рядах Нацгвардии - переходят все границы", - подчеркнул Луценко.

"Сейчас они (действия Парасюка - ред.) Находятся в центре внимания следователей. Буквально сегодня следователи МВД, нарушивших соответствующие производства и провели соответствующие следственные действия ... встречаются с прокурорами. В случае если будет достаточно оснований, дело перейдет в Главное следственное управление ГПУ и это может привести, подчеркиваю, может привести к выдвижению подозрения народному депутату Парасюка", - сказал генпрокурор.

Вчера вечером, 14 марта, на въезде в Славянск, по данным полиции, передвигавшиеся в автоколонне из 13 автомобилей участники блокады отказались проходить проверку, чем спровоцировали конфликт. По данным полиции, находившийся среди участников автоколонны депутата Владимир Парасюк якобы угрожал и избил нескольких сотрудников Нацгвардии. Парасюк, в свою очередь, заявляет, что правоохранители открывали по нему огонь. В полиции Донецкой области призвали ГПУ дать оценку действиям Парасюка.

На опубликованном позже видео полиции видно, как депутат Парасюк применяет силу против правоохранителей: толкает их и пытается наехать на автомобиле.

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