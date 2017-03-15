Порошенко: Блокада уничтожила Украину в оккупированном Донбассе

Украина собиралась использовать украинские предприятия в ОРДЛО, которые захватили боевики, для интеграции Донбасса в будущем

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что так называемая блокада торговли с ОРДЛО дала возможность оккупантам оправдать захват украинских предприятий, которые работали на захваченной боевиками территорией. Об этом он в интервью украинским телеканалам.

"Блокада дала возможность оккупантам достичь двух вещей: оправдать решение РФ о признании "паспортов" так называемых ДНР/ЛНР, их регистрационные документы, автомобильные номера, а также ... захват украинских предприятий, передачу их олигархам российским, или тем, кто бежал из Украины, таким как Курченко. И на сегодняшний день они стали владельцами этих объектов. Это (блокада, - ред.) уничтожило Украину в Донбассе", - заявил президент.

Порошенко добавил, что украинские предприятия были "островками" присутствия Украины на оккупированных территориях, теми "якорями, которыми эта территория держалась за Украину", так как это были единственные места, где работала украинская национальная валюта, а налоги в полном объеме уплачивались в бюджет страны.

"Мы собирались использовать эти предприятия для интеграции при возвращении Донбасса - это были бы базовые плацдармы для возвращения", - уточнил глава государства.

15 марта Порошенко пообещал "выставить счета" за блокаду торговли с временно оккупированным Донбассом не только боевикам, но и политическим партиям Самопомощь и Батькивщина.

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