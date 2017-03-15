Фракции коалиции призвали Сыроид уйти в отставку

Депутаты парламентской коалиции считают, что вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид нарушила регламент и должна добровольно уйти в отставку

Парламентская коалиция считает, что вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид должна добровольно уйти в отставку из-за того, что нарушила регламент. Об этом говорится в совместном заявлении парламентских фракций коалиции Европейская Украина, обнародованном на сайте БПП.

"Коалиция возмущена неправомерным поведением заместителя председателя Верховной Рады Оксаны Сыроид на утреннем пленарном заседании 15 марта. Председательствуя, госпожа Сыроид не выставила на голосование инициативу трех фракций о выступлении с трибуны военнослужащих Национальной полиции",- сказано в сообщении.

В заявлении говорится, что в дальнейшем, игнорируя требования регламента, вице-спикер Сыроид вообще объявила о закрытии заседания. "В странных незаконных действиях вице-спикера Сыроид нельзя не заметить политического подтекста", - подчеркнули в коалиции.

"Парламентарии пригласили полицейских для выступления, чтобы выслушать другую сторону конфликта, который произошел в ночь с 14 на 15 марта в зоне АТО. Этот конфликт со стрельбой является очевидным следствием деструктивной кампании, развернутой депутатами от Объединения Самопомощь", - сказано в обращении.

"Оксана Сыроид тоже представительница Самопомощи. Однако, после избрания заместителем председателя ВР она должна была выйти из партии и отказаться от защиты узкопартийных интересов", - говорится в заявлении.

Ранее сегодня народные депутаты от БПП и НФ на утреннем заседании Верховной Рады потребовали заслушать в парламенте правоохранителей, которые вчера, 14 марта, стали участниками инцидента на въезде в Славянск.

Однако, Сыроид закрыла утреннее заседание парламента после требования депутатов дать слово правоохранителям, заявив, что работники полиции попали в сессионный зал незаконно.

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