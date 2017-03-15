Порошенко о двойном гражданстве: Не собираюсь с этим мириться
Президент Петр Порошенко пояснил свою законодательную инициативу относительно недопустимости двойного гражданства в Украине. Об этом он заявил в интервью украинским телеканала, передает пресс-служба АП.
Президент подчеркнул, что "ситуация была доведена до абсурда, когда губернатор, народный депутат или государственный чиновник хвастался перед обществом наличием двух или трех паспортов, уверенный в собственной безнаказанности".
"Я буду делать все от меня зависящее, чтобы в украинском парламенте были только украинские народные депутаты с украинским гражданством, потому что это вопрос национальной безопасности", - подчеркнул президент.
Комментируя случай, когда народный депутат Андрей Артеменко во время допроса в Генпрокуратуре публично заявил, что у него есть второй паспорт, Порошенко отметил: "Я, как президент не собираюсь с этим мириться".
Он напомнил, что предложил парламенту рассмотреть законопроект, который делает невозможным наличие двойного гражданства. Особенно это касается государственных чиновников и народных депутатов, добавил Порошенко.
По его словам, депутат или чиновник не может при принятии важнейших государственных решений руководствоваться интересами другого государства.
13 марта Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому лицо, добровольно получившее гражданство другого государства, лишается гражданства Украины.
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