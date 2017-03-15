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Порошенко: Ситуация в Белом доме меняется к лучшему для Украины

15.03.2017 22:09
Администрация президента Дональда Трампа проявляет все больше готовности "решительно действовать в защиту свободы и демократии", заявил Петр Порошенко
Порошенко: Ситуация в Белом доме меняется к лучшему для Украины
Петр Порошенко (фото - скриншот)

Президент Петр Порошенко  отметил эффективность в развитии внешнеполитических отношений между Украиной и Соединенными Штатами. Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам.

"Двухпартийная поддержка ... на сегодняшний день реализовалась в интенсификацию контактов между администрацией президента Дональда Трампа и администрацией президента Порошенко, между Министерством иностранных дел и Государственным департаментом", - заявил президент. 

Порошенко напомнил, что провел два телефонных разговора с президентом США Дональдом Трампом, а глава украинского МИД Павел Климкин провел недавно в США "эффективные встречи" с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, с советником по вопросам национальной безопасности  Гербертом Макмастером, с вице-президентом Майком Пенсом, а также с другими "влиятельными людьми в Белом Доме, Конгрессе и Сенате". 

"Мы наметили ряд конкретных шагов нашего сотрудничества...  Уверен в том, что ситуация для Украины в американском истеблишменте, в Белом доме, Госдепе меняется к лучшему ... Приходит больше понимания, приходит больше готовности решительно действовать в защиту свободы и защиту демократии. Я уверен в том, что Россия очень разочарована", - подытожил Порошенко.

11 января 2017 года Тиллерсон на слушаниях в Сенате заявил, что поддерживает передачу Украине летального оружия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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