Порошенко высказался о действиях депутатов - участников блокады

Комментируя вчерашний инцидента на блокпосту в Славянске, президент сказал, что никому "не позволит издеваться над обществом и добровольцами"

В интервью украинским телеканалам президент Петр Порошенко заявил, что главным для Украины сегодня является соблюдение демократии и обеспечения порядка.

Комментируя вчерашний инцидента на блокпосту в Славянске, когда, по его словам, "некоторые "политиканы" пытались отобрать оружие и побить полицейских, унизить их бранью", президент сказал:

"Я хочу сказать одно: Украина как самолет, который имеет два крыла. Первое - это демократия, второе - это порядок. И лететь может только, когда ты два крыла".

Порошенко подчеркнул, что он является защитником демократии и порядка.

"Я никому не позволю таким образом издеваться над обществом, издеваться над добровольцами, над героями, над новыми полицейскими, бойцами Нацгвардии или бойцами ВСУ, тем, кто считает себя небожителем. Депутатская "корка" еще не дает тебе права издеваться над людьми", - подчеркнул Порошенко.

По данным полиции, вчера вечером на въезде в Славянск автоколонна участников блокады отказалась проходить проверку, чем спровоцировали конфликт. Полиция отметила, что находившийся среди участников автоколонны депутат Владимир Парасюк якобы угрожал и избил нескольких правоохранителей. Парасюк, в свою очередь, заявляет, что силовики открывали по нему огонь. В полиции Донецкой области призвали ГПУ дать оценку его действиям.

На опубликованном позже видео полиции видно, как депутат применяет силу против правоохранителей: толкает их и угрожает наехать на автомобиле.

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