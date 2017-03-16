Суд признал необоснованным подозрение Ефремову - адвокат

Апелляционный суд Киева признал необоснованным подозрение Александру Ефремову и избранную меру пресечения в виде содержания под стражей

Апелляционный суд Киева своим решением признал необоснованным подозрение бывшему руководителю фракции Партия регионов Александру Ефремову в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 191 уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и избранную меру пресечения в виде содержания под стражей по этой статье. Об этом сообщил его адвокат Андрей Смирнов на своей странице в Facebook.

Ефремов был задержан в феврале 2015 года: его обвинили в злоупотреблении властью или служебным положением. Это дело против Ефремова ГПУ закрыла в марте 2016 года и вернула подозреваемому залог.

30 июля 2016 года Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь.

4 января Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт. Ему, среди прочего, инкриминируют покушение на территориальную целостность Украины.

28 февраля 2017 года Старобельский районный суд Луганской области продлил арест Ефремову до 28 апреля 2017 года.

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