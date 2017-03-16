Геращенко: Украина ждет от Европарламента резолюции по заложникам

Первый вице-спикер ВР отметила, что особое внимание в Страсбурге в Европейском парламенте будет уделено вопросу украинских заложников в ОРДЛО

В Страсбурге в Европейском парламенте проходит заседание парламентского комитета ассоциации, на котором будет обсуждаться ситуация с украинскими заложниками во временно оккупированном Донбассе и санкции против страны-агрессора РФ. Об этом у себя в Facebook заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

"15-16 марта в Страсбурге в Европейском парламенте проходит парламентский комитет ассоциации, особенно важно, потому что - это первое наше заседание уже с новым главой, избранным вместо Андрея Пленковича. В насыщенном порядке и ситуация в Донбассе, и санкции против РФ, и реформы в Украине, и безвизовый режим, и нарушения прав человека в Крыму", - отметила Геращенко.

Она добавила, что сегодня в Европарламенте пройдут мероприятия относительно ситуации в оккупированном Крыму и в Донбассе.

"Особое внимание - заложники. Я предоставила всю необходимую информацию нашим коллегам. Мы вчера все заседания посвятили теме освобождения, допуска к заложникам и другим смежным темам. От Европарламента ждем резолюции по нарушению прав человека, в том числе по заложникам", - сказала первый вице-спикер.

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14 марта сообщалось, что по состоянию заложниками в ОРДЛО считают 115 украинцев.

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