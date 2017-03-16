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В Швеции заявили о готовности перенимать военный опыт Украины

16.03.2017 09:09
Швеция и Украина договорились об усилении взаимодействия в сфере противодействия гибридным угрозам
В Швеции заявили о готовности перенимать военный опыт Украины
Фото: kmu.gov.ua

В Швеции заявили о желании использовать и перенимать военный опыт Украины. Об этом заявили в Международном центре Вооруженных Сил Королевства Швеция (SWEDINT), на базе которого участвуют в тренировках также и украинские военнослужащие, сообщает Кабинет министров.

"Мы крайне заинтересованы в укреплении возможностей ВС Швеции, нашей обороноспособности. Мы готовы активно изучать опыт Украины для использования в обучении", - заявил представитель Центра вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванне Климпуш-Цинцадзе во время ее посещения Центра.

На встрече обсуждались также вопросы взаимодействия в сфере безопасности Швеции с международными организациями - ООН, НАТО, и ЕС. 

В рамках визита в SWEDINT Климпуш-Цинцадзе также провела встречу с представителями Скандинавского центра по гендерным вопросам, с которыми обсуждала, в частности, проблематику гендерных подходов и гендерного равенства в вооруженных силах.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула необходимость расширения участия украинских военных в учебных курсах Центра. Также Швеция и Украина договорились усилить взаимодействие в сфере противодействия гибридным угрозам и эффективному внедрению международных принципов по гендерной политике.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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