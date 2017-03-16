Пограничники не смогли досмотреть 62-й путинский конвой

Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций, отметили в Госпогранслужбе

Сегодня утром, 16 марта, РФ в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление шестьдесят второго так называемого гуманитарного конвоя для оккупированного Донбасса от страны-агрессора РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Поскольку перемещение конвоя проходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - отметили в пресс-службе.

16 марта сообщалось, что утром две колонны из 40 грузовиков с так называемой "гуманитарной помощью" для боевиков гибридной армии РФ в Донбассе незаконно пересекли госграницу Украины.

Украина неоднократно отмечала, что вместе с заходом "гумконвоев" в Донбасс боевики получают вооружение, боеприпасы, провиант и другую помощь государства-агрессора.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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