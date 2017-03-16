В ЕС удивились решению СНБО блокировать оккупированный Донбасс

Посол ЕС в Украине заявил, что решение о блокаде "противоречит предыдущей политике Кабмина", добавив, что в ЕС понимают ситуацию с захватом заводов

Решение об установлении блокады Донбасса противоречит предыдущей политике украинского правительства, которую разделяли в ЕС, но для формулировки окончательной позиции Евросоюз ожидает объяснений от Украины. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, сообщает Европейская правда.

"До сих пор украинская власть в отношении территории Донбасса использовала инклюзивный подход при одновременной борьбе с контрабандой. Инклюзивный подход обеспечивал решения гуманитарных проблем населения Донбасса, а также положительно влиял на экономическую ситуацию там. Такой подход был полностью поддержан нами, и поэтому вчерашнее решение СНБО нас удивило. Однако для формулировки окончательной позиции мы должны получить объяснение от украинской власти на многие вопросы ", - сказал он.

Мигарелли добавил, что нынешняя ситуация в оккупированном Донбассе отличается от той, которая была несколько недель назад.

"Мы понимаем, что в последние дни произошли события, в результате чего нынешняя ситуация выглядит иначе, чем было несколько недель назад. В частности, речь идет о захвате так называемыми сепаратистами украинских предприятий. Мы понимаем, что это изменило ситуацию, которая требует реакции украинского правительства ", - добавил он.

15 марта 2017 года президент Петр Порошенко предложил СНБО ввести полную остановку любого транспортного сообщения с временно оккупированными территориями Донбасса.

15 марта Порошенко заявил, что так называемая блокада торговли с ОРДЛО дала возможность оккупантам оправдать захват украинских предприятий, которые работали на захваченной боевиками территорией под украинской юрисдикцией.

15 марта 2017 года, на экстренном заседании СНБО было принято решение ввести торговую блокаду ОРДЛО за невыполнение Россией основных пунктов минских соглашений и захват боевиками украинских предприятий. С 13:00 грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям остановлены.

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