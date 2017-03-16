Парубий поручил расследовать вчерашний инцидент в зале Рады

Попытка депутатов от коалиции завести в сессионный зал правоохранителей и досрочное закрытие заседания будут расследованы, сообщил спикер парламента

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил расследовать вчерашний инцидент в сессионном зале, когда вице-спикер Оксана Сыроид закрыла заседание после попытки фракций коалиции завести в зал правоохранителей. Об этом спикер заявил, открывая утреннее пленарное заседание в четверг, 16 марта, сообщает корреспондент LIGA.net.



Также Парубий назвал неприемлемым поведение депутата Владимира Парасюка в ходе инцидента под Славянском 14 марта 2017 года.



"Я считаю неприемлемым, когда люди с мандатом народного депутата нападают на сотрудников украинских правоохранительных органов и на украинскую полицию, пользуясь своей неприкосновенностью", - сказал он.



Спикер отметил, что сам часто посещал зону АТО и всегда на общих основаниях проходил контроль.

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"Вчера в результате этих событий произошел инцидент в парламенте, когда я был на заседании СНБО. Хочу сказать, что все инциденты будут изучены и я поручил провести расследование. Я проинформирую глав фракций и депутатов о результатах", - подчеркнул Парубий.



Он также напомнил, что сто лет назад именно разрушение доверия к институтам власти и взаимная борьба политиков привели к потере украинской государственности. "Потом это привело к Голодомору и массовым репрессиям. Во время войны как никогда нам необходимо единство, понимание тех вызовов, которые стоят пред нами", - добавил спикер.

15 марта 2017 года на утреннем заседании парламента нардепы от Блока Петра Порошенко и Народного фронта потребовали заслушать в Раде правоохранителей, которые 14 марта стали участниками инцидента на въезде в Славянск. Однако вице-спикер Оксана Сыроид закрыла заседание, заявив, что силовики попали в сессионный зал незаконно.

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