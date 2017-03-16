Рада провалила рассмотрение закона про реестр военнообязанных

Спикер отметил, что депутаты голосованием могут определять последовательность рассмотрения законопроектов, и нарушения регламента в этом нет

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил депутатам поддержать просьбу комитета и рассмотреть проект закона о едином государственном реестре военнообязанных третьим, а не четвертым. Предложение не набрало необходимых 226 голосов, передает корреспондент LIGA.net.

Во время выступлений по этому вопросу слово взял депутат Сергей Мельничук. Он заявил, что систематическое нарушение регламента спикером привело к "тому бардаку, который вчера был".

"Я не могу больше находиться в коалиции, которая привела к такому бардаку. Я выхожу из коалиции", - сказал он.

После этого Мельничук положил на стол Парубия какой-то документ.

Спикер отметил, что депутаты голосованием могут определять последовательность рассмотрения законопроектов. И нарушения регламента в этом нет.

Депутаты еще раз попробовали перенести рассмотрение законопроекта про реестр военнообязанных. После неудачной попытки Парубий объявил перерыв в заседании для консультаций с лидерами фракций.

Накануне Парубий поручил расследовать вчерашний инцидент в сессионном зале, когда вице-спикер Оксана Сыроид закрыла заседание после попытки фракций коалиции завести в зал правоохранителей.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.