СБУ передала раритетные документы ОУН историкам для реставрации

После реставрации, документы покажут в музее Тюрьма на Лонцкого, а их цифровые фотокопии опубликуют в сети

Недавно найденную в Тернопольской области подборку архивных документов ОУН сотрудники Службы безопасности в Тернопольской области передали историкам Национального музея-мемориала Тюрьма на Лонцкого. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Материалы раритетной находки правоохранители передали львовским историкам для реставрации и исследования. После восстановления, архив будет экспонироваться в музее, а цифровые фотокопии документов будут обнародованы в электронном варианте.

"Реставрация подобных находок может длиться от нескольких месяцев до трех с половиной лет", - отметил генеральный директор музея Руслан Забилый.

13 февраля 2017 года в окрестностях Теребовли Тернопольской области сотрудники СБУ нашли тайник с раритетными документами ОУН в подвале одного из заброшенных зданий. Документы, завернутые в страницы советских газет 1950 года, находились в металлическом бидоне на полутораметровой глубине. Изначально предположили, что документы относятся к архиву Теребовлянского районного провода ОУН, действовавшего на территории области в 1940-х годах.

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