СБУ передала раритетные документы ОУН историкам для реставрации
Недавно найденную в Тернопольской области подборку архивных документов ОУН сотрудники Службы безопасности в Тернопольской области передали историкам Национального музея-мемориала Тюрьма на Лонцкого. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Материалы раритетной находки правоохранители передали львовским историкам для реставрации и исследования. После восстановления, архив будет экспонироваться в музее, а цифровые фотокопии документов будут обнародованы в электронном варианте.
"Реставрация подобных находок может длиться от нескольких месяцев до трех с половиной лет", - отметил генеральный директор музея Руслан Забилый.
13 февраля 2017 года в окрестностях Теребовли Тернопольской области сотрудники СБУ нашли тайник с раритетными документами ОУН в подвале одного из заброшенных зданий. Документы, завернутые в страницы советских газет 1950 года, находились в металлическом бидоне на полутораметровой глубине. Изначально предположили, что документы относятся к архиву Теребовлянского районного провода ОУН, действовавшего на территории области в 1940-х годах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:10
-
12:59
-
12:34
-
11:25
-
вчера
09:59
Новости партнеров
- 64497
- 31333
- 27294
- 26000
- 15959