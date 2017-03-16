За 2017 год чиновники подали более 383 тысяч деклараций - Корчак
"По состоянию на сейчас в системе Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления:
- всего электронных документов (ежегодные декларации, перед увольнением, после освобождения, декларации кандидатов на должности) - 519 тысяч 347, из них подано в 2017 году - 383 тысячи 398;
- ежегодных деклараций за 2016 год, поданных с 1 января 2017 - 296 тысяч 458;
- зарегистрированных пользователей - 670 тысяч 235", - отметила Корчак.
Глава НАПК напомнила декларантам, что до завершения второй волны декларирования осталось 16 дней, включая сегодняшний день.
Ранее сообщалось, что управление Национальной полиции в Киеве открыло шесть уголовных дел против руководителей шести политических партий по материалам обращений НАПК.
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