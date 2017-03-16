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За 2017 год чиновники подали более 383 тысяч деклараций - Корчак

16.03.2017 13:59
Глава НАПК Наталья Корчак напомнила декларантам, что до завершения второй волны декларирования осталось 16 дней, включая день сегодняшним
За 2017 год чиновники подали более 383 тысяч деклараций - Корчак
Наталья Корчак
За 2017 год чиновники подали более 383 тысяч деклараций, только за вчера, за 15 марта, было подано 31 тысячу 519 ежегодных деклараций. Об этом сообщила глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак в Facebook.

"По состоянию на сейчас в системе Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления:

- всего электронных документов (ежегодные декларации, перед увольнением, после освобождения, декларации кандидатов на должности) - 519 тысяч 347, из них подано в 2017 году - 383 тысячи 398;

- ежегодных деклараций за 2016 год, поданных с 1 января 2017 - 296 тысяч 458;

- зарегистрированных пользователей - 670 тысяч 235", - отметила Корчак.

Глава НАПК напомнила декларантам, что до завершения второй волны декларирования осталось 16 дней, включая сегодняшний день. 

Ранее сообщалось, что управление Национальной полиции в Киеве открыло шесть уголовных дел против руководителей шести политических партий по материалам обращений НАПК.

Читайте интервью - Корчак: Гройсману стоит меньше опираться на слухи и популизм

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ЛIГАБiзнесIнформ
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