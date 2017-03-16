НАБУ: Подписи Охендовского в амбарной книге Януковича подлинные

Результаты почерковедческой экспертизы подтвердили, что четыре подписи и три записи в "амбарной книге" Партии регионов сделаны лично главой ЦИК

Подписи председателя Центризбиркома Михаила Охендовского в так называемой амбарной книге Партии регионов являются достоверными. Об этом свидетельствуют результаты почерковедческой экспертизы, передает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Экспертизу провела комиссия в составе экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. М. Бокариуса и Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

Выводы экспертов НАБУ получило 15 марта. В частности, экспертиза подтвердила, что четыре подписи и три записи сделаны собственноручно председателем ЦИК, которого НАБУ подозревает в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Впервые достоверность подписей председателя ЦИК в "амбарной книге" Партии регионов подтвердили эксперты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел (ГНИЭКЦ).

13 декабря главе ЦИК сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в крупном и особо крупном размерах). В НАБУ заявили, что общая сумма взяток, инкриминируемых Охендовскому, составила $161,7 тысяч, что в эквиваленте по курсу Нацбанка на момент совершения преступлений составило почти 1,3 млн гривень.

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