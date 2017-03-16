НАБУ: Обыски в Запорожье связаны с коррупцией в Геокадастре и ОГА

В бюро отметили, что сегодня проводят в Запорожской области пять обысков. Областных чиновников подозревают в коррупционных деяниях на 115 млн грн

Проводимые Национальным антикоррупционным бюро обыски в Запорожье связаны с расследованием коррупционных деяний чиновников областной госадминистрации и облуправления Госгеокадастра. Об этом говорится в сообщении на странице НАБУ в Facebook.



В бюро отметили, что в четверг, 16 марта, детективы ведомства под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят пять обысков в Запорожской области.



"Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту использования должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области и Запорожской ОГА служебного положения с целью получения неправомерной выгоды для нескольких юридических лиц, что повлекло тяжкие последствия для государственных интересов и интересов госпредприятий на сумму около 115 млн грн", - отметили в НАБУ и добавили, что сейчас обыски продолжаются.

Ранее сегодня, 16 марта, сообщалось, что в помещениях Запорожской ОГА проходят обыски под руководством детективов НАБУ.



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